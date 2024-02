ASSE : énorme coup de gueule de Larsonneur après la défaite des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Gautier Larsonneur, le gardien de l'ASSE, a mal vécu la nouvelle défaite des Verts, à Dunkerque (0-1) et il ne s'est pas gêné pour pointer les errements de son équipe. L'ancien brestois n'a pas pris de gants.

"L'équipe régresse"

« L'équipe régresse, il faut se dire les choses, a-t-il glissé devant les médias. Il y a deux mois, on était top 5. On ne stagne pas, On ne progresse pas. Pour moi, on recule." Et à lui d'ajouter... "Il faut qu'on remette la marche en avant, qu'on travaille, qu'on ferme notre gueule." Voilà qui est dit. Et qui est plutôt clair...

