ASSE - EXCLU : Janot : "Gautier Larsonneur est un monstre"

But Saint-Etienne : Jérémie, quelles étaient les circonstances de l'arrivée de Gautier Larsonneur à Valenciennes la saison dernière ?

Jérémie JANOT : Après l'explosion de Lucas Chevalier, on savait qu'il nous fallait un autre gardien. Lucas était sollicité et Lille voulait le faire revenir. A partir de là, j'ai commencé à chercher et j'ai vite pensé à Gautier. Il avait perdu sa place à Brest. J'ai appelé Ahmed Kantari, l'entraîneur adjoint de Brest, et j'ai pris la température auprès de Gautier. Quand j'ai vu qu'il y avait une ouverture, j'ai dit à mon président qu'il fallait foncer. J'étais convaincu que ça allait bien se passer.

Vous le connaissiez personnellement ?

Pas vraiment. On avait un peu échangé, pas plus. Mais je n'avais aucun doute sur le gardien et j'avais un bon ressenti sur l'homme. J'avais eu de bons retours. Il y a toujours une petite part d'inconnue mais sur ce coup, j'étais sûr de ne pas me tromper.

Quel souvenir gardez-vous des six mois passés ensemble, à Valenciennes ?

Extraordinaire. Autant sur le plan humain que sportif. J'ai adoré travailler avec lui. Gautier a été très performant. Il a rapporté beaucoup de points. On était 5e quand il a été transféré. En fait, ses quatre ou cinq derniers matches à l'ASSE me rappellent ses six mois à Valenciennes : il fait des arrêts et à la fin l'équipe marque. Ce scénario se répétait souvent.

Vous êtes toujours en relation ?

Oui. Surtout pour se chambrer. A Troyes, j'avais remarqué qu'il avait les cheveux un peu plus longs. Je l'ai taquiné là dessus de suite.

Laurent Batlles dit de lui que c'est un gros bosseur...

Ah ça oui, c'est un gros bosseur : il arrive le premier à l'entraînement, il a son programme de musculation. Il me l'avait montré et c'était un bon complément par rapport à ce que j'avais mis en place. Gautier aime bosser. Il est curieux aussi, on a beaucoup échangé.

"C'est peut-être le gardien qui me ressemble le plus"

Au-delà de sa récente blessure à l'épaule, vous devez être ravi de le voir performer chez les Verts...

Bien sûr. Quand il était arrivé à Valenciennes, je lui avais dit qu'il signerait dans un grand club derrière. A son transfert à l'ASSE, je lui ai envoyé un SMS : "Promesse tenue!" Bien sûr que ça me fait plaisir de le voir à ce niveau, et en plus avec ce maillot. En plus, c'est quelqu'un de bien. C'est un bon mec. Il s'est vraiment imposé dans le but. Il rapporte des points, il est complet. Le club ne pouvait pas tomber sur mieux.

Est-il un leader ?

Il y a des leaders techniques et des leaders de vestiaire, dans l'état d'esprit. Lui, il est les deux. Après, il a tellement d'énergie qu'il peut se disperser un peu trop, il a tendance à vouloir tout régler. Mais quand il est focus sur ses matches, c'est un top gardien. C'est un monstre. Pour moi, c'est le meilleur gardien de L2 avec Brice Maubleu qui est très performant lui aussi à Grenoble, et depuis des années.

Vous pensez qu'il a le niveau L1 ?

Oui. Il l'a déjà montré alors qu'il était vraiment jeune. Là il est encore jeune mais il a gagné en expérience. Il peut performer au niveau au dessus. Il est très souvent décisif à l'ASSE, il l'était à Valenciennes où ça s'était dégradé à son départ, alors pourquoi ne le serait-il pas en L1 ? Il a toutes les qualités. Il n'est pas très grand mais il est bon dans les airs, il soulage. Il est pas mal dans son jeu au pied et il donne confiance à sa défense.

Ne trouvez-vous pas qu'il vous ressemble ?

Un peu quand même ! C'est vrai que c'est peut-être le gardien qui me ressemble le plus. Il a une bonne détente, une grosse poussée, il est félin et on sent qu'il vit ses matches à fond. Après, il n'y a pas photo : je suis quand même plus beau gosse que lui ! (rires)

