ASSE : face au Havre, l'OM a rappelé un doux souvenir aux Verts

Cet après-midi, l'OM a facilement disposé d'une faible équipe du Havre (3-0) au Vélodrome. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le deuxième but de son équipe, d'un magnifique piqué après une ouverture lumineuse d'Amine Harit. Auteur de quatre réalisations en Coupes européennes, le Gabonais a frappé pour la première fois en Ligue 1 avec le maillot blanc sur les épaules. Le rapport avec l'ASSE ?

Il y a dix ans, il avait un doublé avec les Verts

Le dernier but d'Aubameyang en Ligue 1 remontait au 24 avril 2013, à une époque où il jouait chez les Verts ! Une époque bénie puisque l'équipe de Christophe Galtier avait balayé Ajaccio (4-0), quatre jours après avoir remporté la Coupe de la Ligue au Stade de France (1-0 face à Rennes). Passeur décisif pour Brandao à Saint-Denis, Aubameyang avair inscrit un doublé face aux Corses. Dix ans et demi plus tard, après des passages à Dortmund, Arsenal, Barcelone et Chelsea, il marque à nouveau la Ligue 1 de son empreinte.

