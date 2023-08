ASSE : Fomba revient sur le départ de Krasso et la blessure de Wadji, ses clés pour battre QRM

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après Laurent Batlles, c'est Lamine Fomba qui s'est présenté devant les médias ce jeudi à l'ASSE. Interrogé sur le départ de Jean-Philippe Krasso cet été, l'ancien Croco a eu ces mots : "Jean-Philippe était très important pour l'équipe, il marquait, il faisait des passes décisives. Il n'est plus là mais il y a d'autres joueurs pour le remplacer, avec des qualités différentes."

"Wadji, c'est une grosse perte"

"Même sans lui, on a un bon groupe avec des joueurs de qualités. On a mal débuté la saison, on a pris deux buts dans le temps additionnel, il y a eu des erreurs d'arbitrage, un manque de lucidité de notre part aussi. Mais il n'y a pas d'inquiétudes à avoir. A nous de vite prendre des points. Il faut être plus solides défensivement, en particulier sur les transitions, et il faut être plus efficaces devant. Wadji ne sera pas là et on sait qu'il apporte énormément. C'est une grosse perte pour nous et on espère qu'il va vite revenir. Mais on a confiance en tout le monde. On a d'autres bons attaquants." Karim Cissé pourrait débuter, et Fomba en pense le plus grand bien... "Je le découvre depuis le début de la préparation. Il percute, il est efficace devant le but. Il faut le gérer mais c'est un très bon joueur."

