ASSE : Fredy Guarin dérape et finit en prison en Colombie !

Ephémère joueur de l'ASSE (2006-08), Fredy Guarin (34 ans) est malgré tout parvenu à faire une honnête carrière européenne du côté du FC Porto ou encore de l'Inter Milan. Après son exil chinois (Shanghaï Shenhua), le Colombien était rentré en Amérique du Sud du côté de Vasco de Gama (D1 brésilienne) en 2019. Un rapprochement pour raisons familiales insuffisant puisque, dès septembre dernier, Guarin avait résilié son contrat pour finalement signer dans son pays au FC Millonarios.

Les images de son arrestation circulent sur la toile

Comme le rapporte le quotidien colombien El Espectador, les soucis de Guarin ne s'étaient pas arrangé à son retour à Medellin. Dans l'impossibilité de voir ses enfants nés d'un premier mariage compliqué, l'ex star du FC Porto est tombé dans une grosse dépression. Abîmé par les drogues et l'alcool selon la presse locale, Guarin – qui ne s'était pas entraîné de la semaine avec son club – s'est rendu au domicile de ses parents et les a même agressé physiquement. C'est en sang et menotté par la police que l'intéressé a été interpelé. Face à cette situation dingue, le club des Millonarios a publié un communiqué de soutien à la famille du joueur.

Mantan bintang Inter, Fredy Guarin ditangkap kepolisian Kolombia karena melakukan tindak kekerasan terhadap orang tuanya. pic.twitter.com/7V5ODB9x1G — TIFOSI FC INTER (@TifosiFCInter) April 2, 2021

Como termina la vida de un gran jugador, las drogas y el alcohol destruyen al ser humano.

La inestabilidad en el hogar y malas compañías llevan al abismo.

Triste final le espera a Fredy Guarin, ojalá sus amigos del fútbol le den la mano y lo saquen de su perdición. pic.twitter.com/aZknfEa4k5 — Roberto Ortiz ? (@robertoortizu) April 1, 2021

Pendant ce temps, un autre ex de l'ASSE achève son club

Dans le même temps, c'est un autre ancien de l'ASSE qui a brillé dans le championnat local. Passé uniquement par la réserve des Verts mais aujourd'hui pensionnaire de l'America de Cali, Luis Sanchez (20 ans) a marqué un joli but face aux Millonarios, le club de Guarin. L'America s'est imposé 2-1.