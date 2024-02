ASSE Mercato : Ghrieb (Dunkerque) revient sur ses contacts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'été dernier, le directeur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, a pris des renseignements sur Rayan Ghrieb, qui sortait d'une saison à 14 buts et 8 passes décisives avec Dunkerque en National. Le milieu offensif de 24 ans était intéressé mais le club nordiste est parvenu à conserver son stratège. Et celui-ci connaît une saison un peu plus compliquée en L2 (2 buts, 4 passes décisives), notamment parce qu'il a été victime d'une grosse entorse à une cheville début novembre, dont il a du mal à guérir car il rechute régulièrement.

"Ça va être un match comme les autres"

Alors que demain samedi, Dunkerque recevra l'ASSE, Ghrieb a été interrogé sur ses contacts stéphanois. Il assure n'en garder aucune rancœur : "Les rumeurs et discussions de cet été ne font en aucun cas de cette rencontre un match particulier, je suis dunkerquois. Si j’avais été joueur de Saint-Étienne, bien sûr que ça aurait été spécial. Mais aujourd’hui, des discussions ne font pas un transfert. Donc, spécial, non. Ça va être un match comme les autres qu’il faudra aborder de la meilleure des manières".

