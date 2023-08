Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'an passé, les joueurs du RC Lens ont marqué les esprits avec leur chant de la victoire à Bollaert. Depuis, le « chicoté » est repris par d'autres équipes... Y compris dans d'autres régions. Y compris du côté de la Ligue 2.

Le « chicoté » du GF38

Ce samedi, à l'occasion de sa belle victoire inaugurale sur le terrain de l'ASSE (1-0) grâce à un but dans le temps additionnel, Grenoble s'est permis de reprendre le « gimmic » des Sang et Or. Les images de cette célébration ont été diffusée par beIN Sports :

