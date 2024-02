ASSE : Guillou fracasse les dirigeants et livre les prochains chantiers de Dall’Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On ne changera pas Patrick Guillou. S’il se régale pendant la CAN, l’ancien joueur de l’ASSE affiche une triste mine dès qu’il se replonge dans l’actualité des Verts. Leur dernière piteuse sortie de samedi à Dunkerque n’a pas dérogé à la règle.

« Ça tourne en rond. On s’endort, a-t-il analysé dans Le Progrès. On se réveille pour le podium et le classement. Pas d’âme, pas d’âme, pas d’âme ! Aucun mouvement. Aucune densité athlétique. Aucun déplacement important dans une zone libérée. Aucun déséquilibre individuel ou collectif. Aucune incertitude créée chez l’adversaire. »

« Les beach boys de l’exécutif surfe sur la surface lisse proposée »

Une nouvelle fois, Guillou en a profité pour glisser un tacle appuyé aux dirigeants de l’ASSE, qui brillent par leur absence. « L’ASSE ressemble de plus en plus à un parc éolien en mer [...] Ça brasse de l’air et ça ne fait pas de vagues. En parallèle, le trio des beach boys de l’exécutif surfe sur la surface lisse proposée, a-t-il imagé. L’impuissance guette en chien de faïence son destin qui semble inévitable. La myopie de l’instant des dirigeants permet toujours d’apaiser le climat. »

