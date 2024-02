ASSE : Guillou balance un gros tacle à Yvann Maçon

Si les joueurs se sont réunis lundi afin de resserrer les liens après la défaite de Dunkerque (0-1) et tenter de remettre l’ASSE à l’endroit, il semblerait que certains messages ne soient pas passés… Et notamment du côté d’Yvann Maçon, revenu cet hiver du Maccabi Tel Aviv.

Sur son compte Instagram, l’ancien Dunkerquois a publié une story mettant en avant l’un de ses dribbles au stade Marcel-Tribut et cela n’a pas franchement plu à l’ancien défenseur devenu consultant Patrick Guillou, qui a ironisé sur le manque d’humilité de l’éphémère international Espoirs français.

« C’est bon chef ? J’ai compris le message… Je vais mettre quoi sur ma story Instagram ? je vais la jouer modeste et profil bas. Je reviens au club et je prône le collectif ! Je mets mon petit pont pour mes 16 000 followers et ça passe crème ».