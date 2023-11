ASSE : Guillou désigne les trois héros de la victoire contre Angers

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

En s'imposant contre Angers (2-0) lundi soir, l'ASSE a ravi ses supporters. Et l'ensemble des observateurs. Dont Patrick Guillou, qui n'a pas caché son plaisir dans sa chronique au Progrès. "Enfin un match plein : des émotions, un état d’esprit et du jeu. Ce match référence permet de vivre l’instant présent. Le football, c'est plus qu’un jeu. Le quotidien et le temps se sont arrêtés pendant quatre-vingt dix minutes", s'est réjoui l'ancien défenseur.

Sissoko, Pétrot et Green mis en avant

Guillou a aussi mis en avant les prestations d'Ibrahim Sissoko et Léo Pétrot, les deux buteurs du soir, et celles d'Etienne Green, impeccable dans ses cages, pour son grand retour. Avec ces commentaires : "Sissoko pèse sur les défenses adverses. Son travail de sape libère les espaces pour les milieux qui se projettent". "Pétrot naguère moqué, se mue en sauveur et buteur providentiel". Et "Green avait tissé une toile d’araignée dans ses lucarnes".

Selon l'ancien défenseur de l'#ASSE, @pguillou42, « l’ultime rempart stéphanois a une force mentale extraordinaire »



Il revient notamment sur la performance d'Étienne Green lors d'#ASSESCO dans sa chronique d'après-match 👇 https://t.co/Q45SWe2viw — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) November 1, 2023

Podcast Men's Up Life