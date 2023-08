ASSE : Guillou fustige le niveau des Verts contre QRM

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

L'ASSE a obtenu sa première victoire de la saison samedi contre QRM mais sa prestation a été très laborieuse. Dans sa chronique au Progrès, intitulée "La poudre de « Perrinpinpin", Patrick Guillou a souligné les lacunes de l'équipe.

"La notion de bloc équipe ne doit pas être un gros mot"

"Difficile à l’heure actuelle de se faire une idée concrète sur le potentiel et le rendement de cette équipe. Elle n’a guère progressé depuis des mois. Ni individuellement ni collectivement. À quand une saine agressivité sur le porteur adverse ? À quand une meilleure qualité dans les duels défensifs et offensifs ? À quand une stabilité défensive digne de ce nom ? À quand une meilleure gestion des couloirs ? Toujours le même souci de distance entre les joueurs et les lignes. Il s’agirait parfois d’accompagner pour couvrir l’espace libéré. La notion de bloc équipe ne doit pas être un gros mot."

Et à lui d'ajouter... "Inutile de fanfaronner après cette première victoire. Le comportement général de tous les protagonistes ne rassure pas. Pour Annecy, Laurent Batlles devra trouver le meilleur équilibre possible. Les joueurs eux, devront trouver une complicité et cette envie de jouer ensemble. Dans l’intensité et le comportement car comme tout le monde sait : « Quand on perd, on a toujours tort. » Pour lui, cette victoire est "un miracle tant le contenu fut fade"...

