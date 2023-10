ASSE : Guillou savoure et prévient les Verts du danger qui les guette

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Victorieuse à Laval (1-0), l'ASSE a confirmé sa bonne santé lundi soir : elle surfe sur une série de 9 matches sans défaite et pointe désormais dans le Top 5 de la L2, à 4 points du leader lavallois. Les feux sont à nouveau au vert et Patrick Guillou s'en réjouit, à sa façon, dans sa dernière chronique au Progrès... « Nos Verts sont en pleine bourre. Ils ont la patate. C’est extraordinaire ! Ils ont su créer l’exploit. Vainqueurs après un bras de fer épique. L’underdog stéphanois a terrassé les balèzes de la Mayenne. Cet acte de bravoure est faramineux. Monstrueux et monumental dans un match titanesque. Puisque les mots n’ont pas d’importance utilisons tous les superlatifs. Stade champêtre, ambiance Coupe de France, après un véritable travail d’Hercule, les coéquipiers de Briançon ont renversé le colosse tango du piédestal de la Ligue 2."

"Ce groupe, avant les nouvelles recrues du mercato hivernal, sera désormais évalué par rapport à l’état d’esprit et à l’engagement affichés à Le Basser"

Et à l'ancien défenseur d'ajouter... "Au milieu de la piste, assis sur son tabouret, Laurent Batlles savoure en silence. Il remercie son staff et ses joueurs. Il oublie involontairement ses dirigeants. Ces derniers curieusement retrouvent plein de copains autour de la table. On saute sur la poutre. On se lèche le miel des babines. On sourit de toutes ses dents. La définition parfaite des dents du bonheur. En parallèle, on imagine les « fayots de service » préparer en secret la prochaine garden-party. Finalement, quand le moment est venu, l’heure est arrivée. La motivation sera intrinsèque. Elle ne viendra ni du staff, ni du club ni des supporters. Ce niveau d’exigence est obligatoirement revu à la hausse en se remémorant la prestation aboutie de Laval. Ce groupe, avant les nouvelles recrues du mercato hivernal, sera désormais évalué par rapport à l’état d’esprit et à l’engagement affichés à Le Basser. Interdit d’être moins performant dans ces secteurs ces prochaines semaines. Cela serait considéré comme une faute. Les jalons sont posés pour les prochaines victoires. Pourvu que ça dure !" Le message de Guilliu est donc clair : pas question de lever le pied !

