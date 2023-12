ASSE : Huard explique ses choix perdants contre Nîmes, ils étaient concertés

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Il fallait le faire, ils l'ont fait ! Les Verts ont trouvé le moyen de se faire sortir de la Coupe de France par Nîmes (0-1), ce samedi, sous les sifflets de Geoffroy-Guichard. Les Crocos, relégables en N1, restaient pourtant sur trois défaites en championnat dont un cuisant 6-0 à Versailles, et ils venaient à Saint-Etienne, selon leur coach Frédéric Bompard, dans l'unique but de préparer le rendez-vous très important contre Goal FC, la semaine prochaine...

Il n'a pas décidé seul

Après cette 4e défaite de rang à domicile, Laurent Huard, coach intérimaire des Verts, est venu en conférence de presse. Il a justifié ses choix, après avoir ligné une équipe "bis"... "Cette semaine, il y avait plusieurs priorités au club, une fin de demi-saison qui arrive, nous avions des alertes et des joueurs dans le rouge, a-t-il confié. Les absents avaient besoin de ce temps supplémentaire pour être prêts. Tout était clair depuis le début de la semaine, il y avait des choix partagés et assumés." Huard refuse donc d'endosser seul la responsabilité de cet échec, cette nouvelle désillusion... "La composition de départ, ce sont des choix assumés et concertés. Les joueurs ne démarrent pas un match pour perdre, ils ont tous envie de jouer et de gagner des matchs. On est compétiteur quand on rentre sur le terrain, on essaye de faire le maximum." Des explications qui n'enlèveront en rien l'impression que l'ASSE a galvaudé la Coupe de France, vu la compo alignée...

Les mots du coach stéphanois après la défaite de son équipe 👇 #ASSE https://t.co/VlKeTOEBjp — Envertetcontretous (@Site_Evect) December 9, 2023

Podcast Men's Up Life