ASSE – INFO ENTRAINEMENT : mauvaise nouvelle à venir pour Wadji face à QRM

En effet, Ibrahima Wadji, qui n'était déjà pas à l'entraînement mardi, n'a pas participé à la séance du jour. Selon nos informations, l'attaquant sénégalais – qui souffre des adducteurs – pourrait être absent trois semaines.

Moueffek est aussi out pour QRM

Sans grande surprise, Aïmen Moueffek ne sera pas non plus disponible pour le match. Le milieu de 22 ans n'a pas participé à la séance non plus. Il avait écourté la séance mardi à cause d'un souci physique.

Les confirmations ne vont pas tarder à tomber.

