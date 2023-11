ASSE : Jérémy Clément distribue les bons points après Bourg-Péronnas

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'ASSE n'a pas tremblé pour battre Bourg-Péronnas (3-0) en Coupe de France samedi et Jérémy Clément, qui a commenté la rencontre pour France Télévisions, a livré son commentaire au site Poteaux Carrés. "Je tiens à féliciter les trois jeunes défenseurs, a-t-il glissé. Ils formaient avec Thomas Monconduit une défense new-look, les quatre défenseurs ont été très bons. Je ne connaissais pas Bladi et Djile, ils se sont mis en évidence car les trois buts viennent d’actions de ces deux latéraux. J’ai bien aimé aussi Owusu dans l’axe, je l’ai trouvé sérieux et appliqué. Ça prouve que le centre de formation fait de bonnes choses, comme l’a d’ailleurs déclaré Laurent à la télé avant la rencontre. Je suis content aussi pour Gaëtan Charbonnier. Il n’avait pas encore scoré cette saison, ce doublé va lui redonner confiance. Il a été un grand artisan de ce succès logique qui permet aux Verts d’inverser un peu la tendance puisqu’ils restaient sur deux défaites en L2."

Mention spéciale à Chambost

Et à l'ancien milieu de mettre en évidence la prestation de Dylan Chambost dans l'Ain... "J’ai particulièrement apprécié la prestation de Dylan Chambost. Il a cette capacité à jouer juste, à voir avant les autres. Je vais essayer de faire abstraction du fait que je l’aime bien humainement. Je l’ai trouvé très intéressant dans le jeu. Il apporte quelque chose par la passe, par le décalage. Dylan a une vraie lecture du jeu, il joue entre les lignes, il a un vrai bon pied. Il a véritablement été le métronome dans cette partie. Tous les Verts ont fait leur match mais voilà, Dylan mérite une mention particulière, comme les jeunes défenseurs et Gaëtan Charbonnier".

