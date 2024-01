ASSE : Jessy Moulin désigne les trois héros de Pau et milite pour une recrue

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Revenu vivre à Saint-Etienne, Jessy Moulin intervient désormais dans l'émission Sainté Night Club où il a débriefé la victoire des Verts à Pau (1-0) mardi soir. L'ancien portier a mis en avant Mickaël Nadé, auteur selon lui d'"un super match", mais aussi le buteur, Dylan Chambost. "Je mets en avant Dylan Chambost parce qu’il était énormément critiqué. On voit vraiment qu’il a une très bonne patte gauche. Il se procure les premières occasions, il est présent dans la surface, il tire très bien les coups de pied arrêtés, on voit qu’il est en pleine confiance et c’est vraiment un joueur qui peut faire des différences car il peut marquer et faire marquer. »

Il aimerait le retour de Cissé

Moulin a également souligné l'apport d'Olivier Dall'Oglio. "Sur l’état d’esprit, c’est aussi l’effet nouveau coach qui veut ça. Quand un nouveau coach, tout le monde est au diapason et en fait un peu plus. Je trouve que oui, dans l’état d’esprit on voit quelque chose avec Olivier Dall’Oglio. On voit une réaction. Si ça reste comme ça sur les prochains matchs, on pourra déjà dire qu’il y a une patte ODO et une manière de vouloir être solidaire et tirer tous ensemble dans le même sens." Enfin, Moulin s'est prononcé sur la rumeur qui évoque un possible retour de Pape Cissé. "J’ai beaucoup beaucoup aimé avec ce joueur. Dans l’axe d’une défense, déjà rien que sur les coups de pied arrêtés, il est monstrueux défensivement. Je me rappelle que Claude Puel voulait absolument le faire marquer offensivement, mais c’était un peu plus dur, même s’il s’est procuré des occasions. Mais par contre défensivement, rien que sur des corners ou des coups-francs, c'est quelqu’un qui prend énormément de ballons de la tête, qui est très bon dans le placement. On est toujours en contact. C’est quelqu’un qui est vraiment très très humble, c’est un super mec dans la vie. Dans un vestiaire, il n’y aurait aucun problème à ce qu’il s’adapte très rapidement. Je pense que ça peut être un joueur très performant de suite et constant."

