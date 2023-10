ASSE : Kolodziejczak tacle Puel et la direction

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Aujourd'hui au Paris FC, Timothée Kolodziejczak ne retrouvera pas l'ASSE, la semaine prochaine à Geoffroy-Guichard, à cause d'une blessure. Mais pour BeIN Sports dans l'émission "Maxi Ligue 2", le gaucher est revenu sur la fin de son aventure forézienne. "Sainté j’y ai vécu des bons moments mais ça a été un peu plus compliqué vers la fin. Malheureusement la dernière année a été difficile. C’est un club mythique avec des supporters incroyables mais j’espère qu’ils feront de meilleurs choix à l’avenir..."

"Des jeunes ont pris le pouvoir, on nous a laissés de côté"

Et à Kolo de cibler notamment un de ces "choix" des dirigeants, celui de faire appel à Claude Puel... "Il y a eu des changements de coachs. On avait des joueurs confirmés, des anciens. On savait se gérer. Un nouveau coach est venu (Puel), des jeunes ont pris le pouvoir, on nous a laissés de côté. On nous faisait revenir quand c’était la galère, ça nous a pesé mentalement, physiquement. Et puis à la fin on a essayé de rattraper le coup, avec un nouveau coach (Dupraz), mais le mal était fait. On a essayé jusqu’au bout mais c’est vrai que dans les têtes c’était très très compliqué."

