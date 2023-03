ASSE : une recrue éjectée du onze à cause de Krasso ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE est allé chercher un point au courage, samedi au Havre (2-2). Menés de deux buts, les Verst ont su serrer les dents et revenir au forceps pour repartir du stade Océane avec le sentiment du devoir accompli. Fier de ses joueurs, Laurent Batlles est revenu sur son onze de départ, dans lequel il avait décidé de titulariser Kader Bamba plutôt qu'Ibrahima Wadji.

Bamba plutôt que Wadji, la faute à Krasso ?

« Avec le staff on en avait parlé, JP jouait dans un rôle de numéro 10 plus ou moins en dessous de l’attaquant, a-t-il analysé en conférence de presse. Certaines équipes avaient un peu regardé son jeu, souhaitaient couper les relations de passes. En allant chercher JP plus haut avec un joueur entre les lignes comme Kader qui amène de la valeur technique malgré tout et aussi le pendant entre l’aspect défensif et offensif, ça nous a permis d’avoir une autre façon de voir le jeu. Je pense qu’elle a été importante car on a eu la supériorité numérique au milieu. On a fait mal à cette équipe havraise notamment en matière de jeu. »

Pour résumer En conférence de presse d’après match, l’entraîneur de l’ASSE Laurent Batlles a expliqué la raison pour laquelle il avait décidé de titulariser l'ailier Kader Bamba plutôt que l'attaquant Ibrahima Wadji, samedi au Havre (2-2).

