ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « 26 recrues en un an, mais toujours pas d'équipe ! »

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Et de 10 ! Chez des Bastiais revanchards après la « manita » du match aller (0-5), les Verts ont concédé à Furiani leur 10e défaite de la saison (0-2), la deuxième de rang après celle face à Sochaux (2-3) samedi dernier. Et la première pour Lamine Fomba, leur 6e recrue hivernale, qui faisait ses grands débuts en Corse. Des débuts ratés, l'ancien nîmois, sans impact, transparent, coulant avec le navire. Secoués d'entrée de jeu, les Verts ont encaissé deux buts en début de deuxième mi-temps, avec un Van de Kerkhov très remuant, beaucoup trop pour le pauvre Niels Nkounkou, encore plus à la peine à Bastia qu'il ne l'avait été face à Sochaux. De quoi s'interroger sur le joueur prêté par Everton, qui va vite devoir montrer qu'il n'est pas un flop de plus dans cet effectif stéphanois qui ressemble de plus en plus à une armée mexicaine (plus de 40 contrats pros)...

Charbonnier pas inquiet, Batlles agacé... et de nouveau menacé ?

En un an, depuis que le triumvirat composé par Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin est à la baguette, l'ASSE a recruté pas moins de 26 joueurs : 7 l'hiver dernier, descente en L2 à la clé, 12 cet été, avec une place de relégable à la mi-saison, et 7 cet hiver, avec le prêt de Mateo Pavlovic. 26 recrues, mais sur le terrain une équipe toujours aussi moribonde, avec sur le banc un Laurent Batlles qui n'y arrive toujours pas et qui s'est agacé hier à Bastia. Il y avait de quoi tant son équipe était apathique jusqu'à l'entrée en jeu d'Aimen Moueffek, bien seul pour secouer le cocotier. « On n'a pas fait une bonne 2e mi-temps. On savait que le côté droit était leur côté fort mais sur la première action de la 2e mi-temps, on se fait prendre de ce côté là et ça fait 1-0. ça fait deux défaites. Il faudra briser cette série, on a deux matches à domicile pour le faire. Je ne suis pas inquiet. On a montré de bonnes choses en première mi-temps et lors des matches précédents», a commenté Gaëtan Charbonnier hier. Pas inquiet, donc, « Charbo », promu capitaine en l'absence d'Anthony Briançon. Avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Nîmes, qui s'est imposé à Guingamp (2-1) et semble avoir plutôt bien digéré le départ de Fomba, son ancien capitaine, la situation est pourtant préoccupante. Car Bastia est venu le rappeler : aucun match ne se gagne sur le papier. Attention à ne pas se voir trop beaux, donc, ce qui serait un comble vu le classement... Les deux prochains matches s'annoncent cruciaux avec la réception samedi du FC Annecy, invaincu depuis 12 matches toutes compétitions confondues, et celle une semaine plus tard de Dijon, premier relégable avec 3 points d'avance sur les Verts. D'ci là, il faudra surveiller ce qui va se passer en coulisse. Car il se murmure que Roland Romeyer est assez énervé. Il l'était déjà après Sochaux, paraît-il...