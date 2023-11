ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "C'est bon pour le moral !"

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

"On a un statut, un maillot et un club à respecter" : Laurent Batlles ne voulait pas snober la Coupe de France malgré les absences et si l'on pouvait redouter le déplacement à Bourg-Péronnas, leader de sa poule de N2, les Verts ont fait respecter la hiérarchie sans trembler dans l'Ain. Leur succès 3-0 n'a souffert aucune discussion. Batlles alignait pourtant un seul titulaire, Lamine Fomba, et une défense juvénile autour de Monconduit, avec Nokoue, Owusu et Bladi.

Rivera s'enhardit, Charbonnier enfin libéré ?

Parmi eux, Nokoue s'est illustré en délivrant deux passes décisives et Owusu a montré une certaine fiabilité. Pour le reste, les satisfactions sont venues de Chambost, au dessus du lot techniquement et impliqué sur deux buts, mais aussi de Rivera et Charbonnier, les deux buteurs. Rivera a montré la voie en fin de première mi-temps en décochant une jolie frappe enroulée du droit, sur une remise de Charbonnier, confirmant ses bonnes dispositions du moment. Il faudra peut-être compter avec lui cette saison. Mais LA bonne nouvelle de la rencontre est bien-sûr venue du doublé de Charbonnier. A la peine depuis son retour à la compétition après son opération des croisés, l'attaquant a enfin débloqué son compteur, et de belle manière. "Je suis content. J'ai vite repris après ma blessure et il me fallait du temps, ça va me libérer", a-t-il soutenu après la rencontre. Sissoko, buteur avec le Mali vendredi et qui a de bonnes chances de disputer la prochaine CAN en janvier et février, sera peut-être un peu moins seul en attaque sur cette fin d'année, avec le retour en forme de "Charbo" et le retour de blessure de Wadji. Derrière, Batubinsika s'apprête à revenir lui aussi. Après les deux défaites contre le Paris FC (0-1) et Auxerre (2-5), l'embellie est appréciable. Mais il faudra battre Pau samedi pour la valider.

