ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Dall'Oglio a déjà perdu le Nord"

Hier, l'ASSE s'est inclinée à Dunkerque (0-1) sur un but encaissé en fin de match après une nouvelle prestation très décevante (1-0). Elle avait déjà raté son match une semaine plus tôt contre Amiens (0-1). Au micro du diffuseur, Olivier Dall'Oglio ne s'est pas caché derrière le corner inexistant qui a permis aux Nordistes de l'emporter. "Il manque cette détermination. Il manque plein de choses", a-t-il pesté, mettant ainsi en avant l'état d'esprit défaillant de son équipe.

Des recrues qui n'apportent rien, en tout cas pour l'instant

Dunkerque n'avait pourtant pris que 5 points jusqu'ici à domicile, pire bilan de L2. Et les débuts de Dall'Oglio avaient pourtant été encourageants, avec quatre matches sans défaite pour débuter son aventure stéphanoise, dont une belle victoire à Pau (1-0). Plus dure est la chute, donc, et l'Alésien est apparu sans solution hier. Comme contre Amiens, son équipe aurait pu jouer des heures sans marquer. Elle a en tout cas donné cette impression. Pas d'allant, d'esprit d'initiative, pas de mouvements ou trop peu, de combinaisons, de verticalité. Très peu d'occasions. Trop peu de liant, de talent. Bref, l'ASSE ressemblait beaucoup à celle de la fin de l'année 2023, fatale à Laurent Batlles. Avec des recrues qui pour l'heure ne sont pas vraiment des renforts, que ce soit Cardona, invisible à son entrée en jeu, Mbuku, emprunté et perdu pour sa première titularisation, ou Maçon, vraiment à la rue pour son grand retour à Dunkerque, le club où il s'était révélé. Une nouvelle purge, une nouvelle bouillie de football, face à un relégable, qui laisse à penser que l'ASSE est à sa place dans le ventre mou de la L2. Comme l'a dit Dall'Oglio, il lui manque "plein de choses". Et pas que sur le terrain, comme le déplore le peuple vert depuis longtemps.

