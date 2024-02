ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Les Verts ont enfin musclé leur jeu !"

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

David Guion était dépité hier soir en conférence de presse. "On a bien aidé les Verts en marquant le premier but contre notre camp et en leur laissant des boulevards sur les autres. On leur a tout donné. C'est un nauffrage collectif. On a été d'une faiblesse assez invraisemblable". Difficile de contredire le coach troyen tant l'ESTAC a été en dessous de tout à Geoffroy-Guichard. Les Verts en ont profité pour inscrire cinq buts, et il aurait même pu y en avoir quelques autres, en fin de rencontre, si Cardona avait été un peu plus inspiré et un peu plus chanceux, une de ses frappes ayant échoué sur le poteau de l'infortuné Alemdar. Mbuku et Maçon, les deux autres recrues hivernales, ont quant à elles participé à la fête, le Guadeloupéen s'offrant le plus beau but de la soirée sur un missile du droit en pleine lucarne.

Sissoko a fait du bien, les coups de gueule aussi

C'est sur un de ses centres que Ndiaye avait ouvert le score, contre son camp, avant que Sissoko ne double la mise sur un joli enchaînement contrôle-frappe du gauche, lancé par Nadé. Dall'Oglio ne s'y est pas trompé en soulignant l'apport du Malien, fraîchement revenu de la CAN. "Depuis son retour, il se comporte en leader. Il a rassuré ses collègues. Et avec lui, on a un point de fixation. Il peut jouer dos au but, il peut prendre la profondeur. On est moins prévisibles." Et plus physiques, aussi, plus agressifs, dans son sillage. Dall'Oglio a d'ailleurs mis en avant l'intensité dont a su faire preuve son équipe. "On a mis les ingrédients. Il y avait les intentions, la détermination, que ce soit dans les appels ou à la récupération du ballon, avec un gros travail du milieu de terrain." Monconduit, Moueffek et Chambost ont largement remporté la bataille du milieu, que l'ASSE avait perdue à Dunkerque (0-1) une semaine plus tôt. Pas sûr que Bouchouari, voire Tardieu, malade hier, retrouvent leur place de sitôt... Mbuku, lui, a peut être gagné la sienne. Il a en tout cas montré des qualités intéressantes, et pas seulement avec le ballon, au sein d'une équipe qui a joué en équipe, pour une fois. Et qui, grâce à son succès, pointe aujourd'hui à 1 point du 5e, Caen. "C'est ce visage là que je veux voir, tout le temps. Il ne faudra pas s'endormir. Il faut enchaîner", a glissé Dall'Oglio.

Manifestement, le coup de gueule de l'Alésien après Dunkerque a fait du bien, celui de Larsonneur aussi. Le portier des Verts aura sans doute plus de travail samedi à Angers. Mais s'il a devant lui une équipe aussi conquérante et déterminée, l'ASSE pourrait être à l'aube d'une belle série.

