ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Les Verts ont une bonne gueule de candidats à la L1"

L'ASSE est 2e de L2 après 12 journées. Elle reste sur une série de 10 matches sans défaite et sur 6 clean sheets. Qui aurait pu l'imaginer après ses deux défaites inaugurales contre Grenoble (0-1) et à Rodez (1-2) ? Pourtant, hier, face à une équipe d'Angers qui restait sur 5 victoires, les Verts étaient amoindris. Larsonneur, Batubinsika, Chambost et Wadji, blessés quelques jours avant la rencontre, manquaient tous à l'appel. Mais leurs remplaçants ont été remarquables, à commencer par Green, auteur de deux gros arrêts en première mi-temps, lui qui n'avait plus joué depuis un an. Le premier acte a été dominé par des Angevins à la maitrise technique supérieure mais les Verts ont su résister et ils ont fait la différence en dix minutes au retour des vestiaires, avec d'abord le 8e but de Sissoko, de la tête, sur un corner de Cafaro, puis un second but de Pétrot, venu tromper Fofana du droit, entre ses jambes, en s'arrachant sur un ballon remisé par Rivera.

Pétrot comme un symbole

Pétrot s'était déjà illustré en première mi-temps avec un sauvetage devant Diony qui s'apprêtait à marquer. Auteur d'un gros match, le gaucher symbolise parfaitement cette équipe stéphanoise généreuse, qui revient de très loin et qui affiche un visage de plus en plus convaincant. Alors que le SCO n'a pas eu de véritable occasion en deuxième mi-temps, les 27 000 spectateurs du Chaudron ont eu droit à un vrai bon match de leurs favoris, le plus abouti depuis le début de la saison. Jusque là, dans cette série d'invincibilité, on pouvait surtout apprécier la solidité retrouvée de l'équipe, mais le jeu laissait à désirer. Cela n'a pas été le cas contre Angers. Il n'y a pas eu tant d'envolées, mais dans l'état d'esprit, dans les intentions, avec et sans le ballon, la formation de Laurent Batlles a séduit. Le public ne s'y est pas trompé avec une belle communion au coup de sifflet final.

Il devrait revenir nombreux dès samedi après-midi face au Paris FC, avec 35 000 spectateurs annoncés. Une victoire et l'ASSE prendrait les commandes de la L2 au moins l'espace de quelques heures en attendant le résultat de Laval, en déplacement à Annecy. Ce sera l'enjeu de ce prochain rendez-vous, et elle va l'aborder avec une bonne dose de confiance. "Angers peut être un match référence. On se sent plus forts et on commence à y prendre goût", a commenté Briançon. "On est sur une bonne dynamique. C'est tout le groupe qui répond présent. On est là où on veut être. On ne va pas s'enflammer mais c'est de bon augure. A nous de continuer comme ça", a ajouté Pétrot. Des Verts solides, solidaires, à la fois humbles et ambitieux... Et s'ils étaient à l'aube d'une très belle aventure ?

