ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Les Verts sont en ordre de marche"

Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Et si les Verts s'offraient une fin de saison intéressante ? Après un petit match nul contre Laval (0-0) pour débuter la nouvelle année, un joli coup franc de Chambost leur a permis de s'imposer à Pau (1-0) hier soir, une victoire qui leur fait faire un bond de cinq places au classement. Les voilà aujourd'hui à la 6e place, au pied des barrages, leur objectif de cette deuxième partie de saison puisqu'Auxerre et Angers ont pris le large et foncent vers la L1. Au delà de cette bonne opération au classement, il y a aussi la manière avec laquelle l'ASSE est allée s'imposer au Nouste Camp, le contenu. Pas de quoi sauter au plafond, mais quand même : il n'y a pas eu besoin d'un grand Larsonneur pour que les Verts prennent les trois points et cela n'est pas arrivé souvent depuis le début de la saison.

Dall'Oglio a bien renversé la tendance

Lors de sa série de 10 matches sans défaite, au coeur de l'automne, l'ASSE s'en était souvent remise à son portier, "l'arbre qui cachait la forêt", avait-on l'habitude de dire. Et cette forêt, hier, ne ressemblait pas à une friche. Malgré les contrariétés, la CAN, la lenteur du Mercato, Dall'Oglio a présenté une équipe qui s'est révélée à la fois solide, compacte, et joueuse, conquérante. Sa victoire a été méritée, maîtrisée. Elle est porteuse d'espoirs. Dall'Oglio, toujours invaincu, avait repris en décembre une équipe qui ne répondait plus, elle restait sur cinq défaites. Là voilà aujourd'hui sur une série de deux nuls et deux victoires. Redresser la barre était le premier objectif du successeur de Batlles. Il l'a atteint, en s'appuyant sur ce qu'il avait dit à son arrivée. "ODO" avait prévenu qu'il n'était pas là pour faire des cadeaux. Charbonnier, expulsé pour ses débuts à Bastia, et Lobry, envoyé à Guingamp, ont pu en témoigner. Dall'Oglio avait aussi annoncé qu'il attendait plus de tout le monde, en particulier de ses cadres, et son message semble avoir été entendu. Tardieu affiche un autre visage depuis le changement de coach, Chambost est sur un nuage, Appiah vient de livrer son meilleur match depuis longtemps, Briançon et Nadé n'ont rien laissé passer hier et Maçon s'est dépouillé. Comme Moueffek, comme Bouchouari, comme Cardona. Comme tout le monde. Et Cardona sera bientôt moins seul devant avec l'arrivée de Mbuku, le retour de Wadji et ceux de Cafaro, malade hier, et de Sissoko. Alors si en plus la fin du Mercato pouvait réserver une ou deux bonnes surprises...

🎥 Aïmen Moueffek vs. Paupic.twitter.com/XpupKYQmjO — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) January 24, 2024

