ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Comment ambitionner la montée en jouant aussi mal ?"

Et une purge de plus pour l'ASSE... Mais cette fois, il n'y a pas eu de penalty et les Verts n'ont pu faire mieux que match nul face à l'AC Ajaccio (0-0), au grand dam d'un public qui a fait entendre son mécontentement. au coup de sifflet final. Des sifflets étaient déjà tombés des tribunes trois jours plus tôt contre Dunkerque (2-0), à la mi-temps et à la sortie de Charbonnier. Cette fois, ils ont sanctionné les deux mi-temps, ennuyeuses au possible. Bien trop isolé en pointe, Sissoko avait été préféré à Charbonnier, mais il n'a pu faire mieux que l'ancien auxerrois, sevré de ballons lui aussi dans ce 4-1-4-1 qui a le mérite de rendre l'ASSE plus solide qu'en 3-5-2, mais qui ne l'aide pas à produire du jeu. Le constat avait été le même lors des matches précédents. Si ceux-ci s'était soldés par des victoires, parfois miraculeuse comme à Troyes (1-0), ce n'est pas passé cette fois-là, face à une équipe de l'ACA solide de bout en bout à défaut d'avoir été entreprenante. C'est tout de même elle qui a eu la plus grosse occasion du match, voire même la seule, avec une tête de Touzghar sur le poteau.

Aucun but dans le jeu en cinq matches à Geoffroy-Guichard

Les Verts, eux, n'ont pas proposé grand-chose. En termes d'animation, de créativité, de volonté d'aller de l'avant et même d'engagement, il y a de quoi s'interroger. Les spectateurs, ne s'y sont pas trompés tant leur absence de maitrise collective pique les yeux : que de déchet, de passes ratées, d'approximations techniques... Sur les côtés, trop peu de dédoublements, des centres à l'aveuglette. Une bouillie de football qui a tendance à se répéter semaine après semaine. Vu l'intensité du match contre Dunkerque trois jours plus tôt, il est difficile d'avancer l'excuse du calendrier, de l'enchaînement des rencontres. Le manque d'automatismes et de rythme peut en revanche expliquer les débuts laborieux de Tardieu. Comme l'ancien troyen est appelé à jouer un rôle-clé dans l'équipe, devant la défense, en lieu et place d'un Monconduit placardisé, il faut espérer qu'il montera en puissance après la trêve internationale... Le retour de Wadji ne devrait quant à lui pas faire de mal tant l'attaque manque de vitesse et de profondeur en son absence. Tout n'est pas à jeter puisque les Verts viennent de prendre 13 points sur 15 et qu'ils sont sur une série de 4 clean sheets (merci Larsonneur), mais il est difficile de s'enthousiasmer sur leurs prestations. Incapables d'inscrire le moindre but dans le jeu en cinq matches disputés à domicile depuis le début de la saison, ils peuvent s'estimer heureux d'être si près du podium. Leur 5e place actuelle est bien payée, mais comme devant eux il y a des équipes comme Laval, leur prochain adversaire, ou Grenoble, on a envie d'y croire. A condition bien-sûr de progresser dans le jeu. Le beau jeu, n'est-ce pas la marque de fabrique de Batlles ?

