ASSE : l'arbitre contre Pau fait son mea culpa, Briançon ne l'accable pas

Renversée par Pau (1-2), l'ASSE a subi une 3e défaite consécutive en L2 ce samedi sous les sifflets nourris d'un Chaudron qui a fait entendre sa colère. "On a pris les buts au moment où les entrants sont arrivés, il n’y a pas eu les rendements escomptés", a commenté Laurent Batlles après la rencontre, tout en pointant l'arbitrage de M. Benchabane et le penalty accordé à Pau.

"On ne doit pas baisser la tête"

Son capitaine, Anthony Briançon, a eu une autre analyse... "Apparemment l'arbitre a dit à Léo (Pétrot) qu'il s'était peut-être trompé, a-t-il glissé en zone mixte. Après c'est comme ça, c'est un humain. On fait tous des erreurs. Mais en tout cas on ne va pas se cacher derrière ça. On a manqué de quelque chose parce que même à un partout on ne doit pas baisser la tête et repartir de l'avant, essayer de mettre ce deuxième but pour gagner ce match."

Batlles : "Ce penalty me parait sévère et il relance le match" #ASSE https://t.co/efysBjw8Pi — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 25, 2023

