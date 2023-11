ASSE : l'entraîneur de Pau appréhende une chose face aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Auteur d'un nul spectaculaire face à Angers (4-4) avant la trêve internationale, Pau enchaîne avec un nouveau sommet ce samedi puisqu'il se présente à Geoffroy-Guichard. L'entraîneur béarnais, Nicolas Usaï, a fait savoir que son équipe ne viendrait pas pour apprécier l'ambiance du Chaudron mais pour faire un résultat, même s'il craint que les Verts n'aient une réaction d'orgueil après la rouste endurée à Auxerre (2-5) il y a quinze jours.

"Il faut se méfier de la réaction d’orgueil à domicile"

"Saint-Étienne a fait un très bon match la semaine dernière en Coupe de France, ils sont effectivement sur deux résultats négatifs en championnat donc il faut se méfier de la réaction d’orgueil à domicile. On sait que c’est une équipe qui a de l’ambition et qui souhaite truster les premières places, ce sera un match difficile. C’est compliqué de prédire à l'avance comment va se dérouler un match, mais que ce soit du côté de l’ASSE ou du notre on aimerait bien entendu prendre moins de buts. On sait qu’on va se faire bousculer dans l’entame de match, nous, on va faire en sorte de jouer notre football et rester ambitieux par rapport à ce qu’on sait faire. On ne vient pas à Saint-Étienne pour profiter du décor, on vient pour jouer un match, une compétition mais c'est certain que Geoffroy-Guichard c'est un contexte très agréable pour jouer au football. On ne vient pas pour visiter le stade pour autant, malgré le monde, malgré l'ambiance."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🤞 C'est l'heure pour l'Équipe de France de Mathis Amougou, sur le banc au coup d'envoi du quart de finale de la CDM U17 face à l'Ouzbékistan ! Objectif dernier carré ! 🏆



La rencontre est à suivre sur @lachainelequipe ! 🇫🇷👊 pic.twitter.com/GsUi1zykWL — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 25, 2023

Podcast Men's Up Life