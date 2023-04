ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « Ce serait bien de garder ce groupe »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« Les Verts ont vraiment fait un bon match au Paris FC. Ça laisse des regrets car si on avait fait ce recrutement dès le départ on n'en serait pas là, on jouerait sûrement la montée. C'est dommage. On fait une très bonne deuxième partie de saison, ça n'a plus rien à voir avec la première. On est bien partis pour s'en sortir. Il faut rester sur cette dynamique. 9 matches sans défaite, c'est énorme. Il faut continuer et finir le plus haut possible, ça permettra de bien préparer la saison prochaine. Ce serait bien de garder ce groupe. Il y a de la qualité, c'est homogène. Ce n'est plus moribond, on sent qu'il y a de la joie, que les mecs s'entendent bien. Ils ont plus de repères sur le terrain et ça joue de mieux en mieux. Ça fait plaisir. Et quand on voit l'ambiance qu'il y avait à Charléty, alors qu'à Lyon, contre Rennes, le stade est vide, c'est la grève parce qu'ils sont 7èmes... Ce qui me plait dans cette équipe, c'est ce qu'elle dégage. Tout le monde tire dans le même sens. Batlles est sur la bonne voie, on sent que tout le groupe adhère.

« Bouchouari, c'est quand même un phénomène »

Krasso est au dessus, techniquement, même s'il est un peu en dedans. Mais il n'y a pas que lui. Wadji revient bien. La bonne surprise, c'est Nkounkou. On ne l'arrête plus ! Il met du punch, il va vite, il est décisif. C'est une bonne pioche, un sacré piston. De l'autre côté, Cafaro est de mieux en mieux. Son but contre Annecy lui a fait du bien. On le sent plus libéré. Larsonneur, Appiah, c'est costaud. J'espère qu'on va pouvoir garder tout ce joli petit monde, à commencer par Bouchouari. Lui, c'est quand même un phénomène. Il manque de stats mais il a de l'abattage, il donne le tempo, il a du ballon plein les pieds. Celui qui me déçoit un peu, c'est Lobry. Il stagne. C'est plus difficile pour lui, surtout devant le but. J'étais au stade contre Niort, dans le dernier geste ce n'est vraiment pas terrible. C'est dommage parce qu'il se bat beaucoup, il est dans l'esprit. Cet été il faudra un peu épurer tout ça, trouver des solutions pour ceux qui ne jouent quasiment plus : Chambost, Pintor, Giraudon, Nadé. Ce serait bien de faire de la place aux jeunes. Sur cette fin de saison, ce serait bien d'en revoir certains qui ont un peu disparu, comme Mouton, Saban, Aiki ou Namri. Je pense que Batlles leur redonnera un peu de temps de jeu, pour voir ce que ça peut donner dans l'optique de la saison prochaine. Quant à la sortie de Romeyer, je ne sais pas trop quoi en penser. Il donne rendez-vous en juin. On verra. Je suis comme Saint-Thomas ! Je pense que le club n'était plus vendable, mais maintenant qu'on a redressé la barre, c'est peut-être le bon moment. On verra s'il y aura un acheteur. Mais il reste encore 8 matches. Ce qui compte pour l'instant, c'est de bien finir la saison. »