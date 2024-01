ASSE : la date du grand retour de Wadji se précise

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est sans Ibrahim Wadji que l'ASSE s'apprête à recevoir Laval samedi mais Olivier Dall'Oglio a profité de sa conférence de presse, ce jeudi, pour faire le point sur l'état de santé de l'attaquant sénégalais et sur celui de Mahmoud Bentayg. Et les nouvelles sont bonnes...

Il vise Pau

"En ce qui concerne Ibrahima Wadji, on l'a récupéré entièrement aujourd’hui. C'est une bonne nouvelle, Il a bien bossé, le staff médical ne l’a pas ménagé. Est-ce qu'il pourrait faire son retour contre Pau ? Oui, ce serait bien. Je vais regarder comment il se comporte la semaine prochaine". Et à "ODO", de glisser, sur Bentayg... "Pour Mahmoud, Il faudra attendre encore quelques jours. C’est en tout cas beaucoup mieux. On se rapproche d'un retour aussi."

Olivier Dall'Oglio nous partage sa passion pour la peinture 🎨 #ASSE https://t.co/m3dU0EBYe3 — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 11, 2024

Podcast Men's Up Life