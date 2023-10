ASSE : Batlles fait une grosse mise au point avant Dunkerque et se méfie d'un joueur

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

En conférence de presse ce mardi, Laurent Batlles a évoqué les retrouvailles avec Geoffroy-Guichard ce mercredi à l’occasion d’ASSE - Dunkerque. Après trois victoires à l’extérieur, le technicien redoute qu’on voit trop beau ses Verts, lesquels vont devoir faire le jeu face à une équipe nordiste qui va venir pour prendre un point.

« Il faut rester solidaires, très concentrés et ne pas partir la fleur au fusil et penser comme tout le monde le dit qu’on est capable de gagner tous les matchs par trois buts d’écart. On est pragmatique, on a un jeu différent et il faut l’accepter », a expliqué le technicien, conscient que l’ASSE est actuellement plus pragmatique et efficace que séduisante dans le jeu.

Batlles se méfie de Ghrieb et de Dunkerque

Par ailleurs, Batlles se méfie énormément de Dunkerque, qui vient de changer de jeu et d’entraîneur avec l’arrivée en provenance de Benfica du jeune Luis Castro : « Les Dunkerquois ont joué avec un système à cinq, et avec cet entraîneur ils sont à quatre. C’est une équipe à valeur athlétique qui fait beaucoup de courses avec un joueur d’appui, Ghrieb à droite qui peut revenir sur son pied gauche. Il va falloir imposer quelque chose à cette équipe-là ».

