ASSE : Larqué fracasse les Verts et égratigne Romeyer

La défaite de l'ASSE à domicile contre Amiens (0-1) samedi dernier semble avoir irrité Jean-Michel Larqué. En tout cas, l'ancien capitaine des Verts a sorti la mitraillette sur RMC en marge d'un débat intitulé "Le foot français manque-t-il de respect à ses anciens ?" "Je vais vous raconter une petite anecdote et je peux la raconter parce que je m’en suis expliqué avec le principal responsable, a-t-il glissé. Nous avons été invités, toute l’équipe de 1976, toute l’équipe était là d’Ivan Curkovic à Oswaldo Piazza en passant par Christian Saramagna et les frères Revelli, pour rendre hommage à Georges Bereta. On était sur la pelouse, enfin c’est moi qui les ai amenés sur la pelouse parce qu’à Saint-Étienne non plus, tu n’as pas le droit d’entrer sur la pelouse. Je leur ai dit qu’on allait quand même y aller, très bien. Nous avons regardé le match, match exceptionnel (ASSE - Valenciennes 0/0) du haut de La Tribune, dans le poulailler, dans le bloc 13, bloc 13. J’ai demandé au président (Romeyer) si au Real Madrid l’équipe qui a disputé une finale de Coupe d’Europe vient rendre hommage à un de ses joueurs disparus, s’ils vont suivre le match suivant depuis le bloc 13 ou La Tribune présidentielle."

"Il y a eu Charbonnier et Larsonneur. Mais les autres ne connaissent pas Curkovic, Piazza et Rocheteau"

Et à lui d'ajouter... "Dernier point : nous étions au bord de la pelouse. Moi quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je connaissais les anciens. Alors je ne vais pas vous donner leurs noms, encore que je puisse vous les donner mais je les connaissais. Là ils étaient en train de s’échauffer, l’équipe catastrophique que sont les joueurs de l'ASSE. Nous on a fait 19 matchs, on en a pas perdu un, on les a tous gagné dans un championnat. Eux ils sont en Ligue 2, ils en ont déjà perdu 5 (à domicile). Y’en a pas un qui est venu nous saluer. Enfin il y a eu Charbonnier et Larsonneur. Mais les autres ne connaissent pas Curkovic, Piazza et Rocheteau. Ils connaissent pas, ils ne savent pas du tout et ils n’en pipent pas une. »

