ASSE : Larsonneur blessé, Green prend déjà un énorme coup de pression avant Angers

Sur une belle série de 9 matchs sans défaite en Ligue 2 mais privé de plusieurs tauliers contre le SCO Angers, Laurent Batlles va devoir trouver des solutions pour que l’ASSE continue d’entretenir sa dynamique de résultats. Si on ne sait pas encore quel sera le choix du technicien pour remplacer Dylan Batubinsika aux côtés d’Anthony Briançon pour la réception des Angevins, il est quasiment certain qu’Etienne Green débutera, lui, dans les buts à la place de Gautier Larsonneur, blessé à l’épaule samedi matin à l’entraînement.

Les chiffres flippants d’Etienne Green

Pour se rassurer (ou pas ?), le site Poteaux-Carrés a fait le point sur les dernières prestations d’Etienne Green… et elles font peurs. Non seulement le natif de Colchester n’a plus joué en pro depuis plus de 11 mois et son match raté contre le Paris FC à Geoffroy-Guichard (défaite 0-2) mais Green a aussi perdu le seul match qu’il a disputé cette saison en National 3 face au modeste Limonest.

Le site de supporters rappelle également qu’Etienne Green n’a plus gagné un match dans le but des Verts depuis le 21 novembre 2021 et un déplacement à Troyes (1-0) et qu’il reste sur une série difficile de onze matchs sans victoire (8 défaites, 3 nuls) avec l’ASSE.

