ASSE : Larsonneur a reçu la meilleure nouvelle possible avant Ajaccio

Si l’ASSE surfe sur une dynamique de quatre succès consécutifs, elle le doit d'abord à sa faculté à gérer ses fins de match mais aussi à la forme étincelante de Gautier Larsonneur. Depuis le début de saison, le gardien de 26 ans multiplie les arrêts et les performances solides dans les cages de Verts. Mercredi, Laurent Batlles lui a même rendu un hommage appuyé suite à la victoire à domicile contre Dunkerque (2-0).

Ajaccio inoffensif à l'extérieur

« On a un gardien qui nous a laissés dans le match », a analysé le coach de l’ASSE. Face à l’AC Ajaccio (0-0), il se pourrait que Larsonneur connaisse une soirée plus tranquille. Comme le fait remarquer l’excellent compte Actu Sainté, l’ACA est en panne sèche dans la zone de vérité : les hommes d'Olivier Pantaloni restent sur 3 déplacements consécutifs sans trouver le chemin des filets ! Une aubaine pour les Verts et leur gardien fétiche ?

