ASSE : Larsonneur sort du silence sur son accrochage et sa relation avec Dall'Oglio

Gautier Larsonneur était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du match entre les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne. L'occasion pour le gardien des Verts d'évoquer sa relation avec son nouvel entraîneur, Olivier Dall'Oglio, qu'il a connu à Brest de 2019 et 2021 et avec qui il s'est embrouillé.

"Il n’y a eu que trois séances avec le nouveau coach, c’est un peu tôt pour parler de changements. Il arrive avec beaucoup d’envie. Ça redistribue les cartes pour tout le monde. Il n’y a plus de statut, il n’y a plus rien. Tout le monde est à la même échelle, tout le monde a des choses à prouver. Ça apporte du renouveau dans le vestiaire. J’ai connu le coach à Brest pendant deux saisons, on avait fait une première année plutôt bonne. Quand on maintient un club en Ligue 1, c’est que c’est cohérent et que les objectifs sont atteints. On a essayé de produire du jeu. Après, à Brest, il y avait aussi des moments plus difficiles, ce sont les aléas d’une saison quand tu te maintiens à la 38e journée. Si le coach pense que de m’avoir piqué m’a servi, c’est qu’il a raison. Pour lui c’était la solution, tant mieux s’il a pensé collectif. On s’en est tous sortis à la fin, on s’est maintenu. L’objectif commun était atteint, c’est l’essentiel", a confié le portier stéphanois devant la presse. L'embrouille entre Gautier Larsonneur et Olivier Dall'Oglio semble donc de l'histoire ancienne.

