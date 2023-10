ASSE : Larsonneur sur les traces de Janot ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Poteaux Carrés a interrogé Mickaël Citony avant le déplacement de l'ASSE à Laval, lundi. Et l'ancien attaquant, qui a évolué dans les deux clubs, s'est montré optimite pour les Verts. "Laval - ASSE ? Moi je pense que Sainté va commencer à imposer son jeu et vu la qualité qu’il y a dans ce groupe, je sens les Verts capables de faire quelque chose dans ce championnat et d’atteindre leur objectif. Je ne vois pas les Verts perdre à Francis Le Basser. Je vois un nul ou une victoire de Sainté."

Citony : "Sainté a un excellent gardien"

Par ailleurs, Citony a mis en avant le rôle de Gautier Larsonneur dans ce début de saison stéphanois, en le comparant à Jérémie Janot, son ancien coéquipier. "Je souhaite de tout cœur que l’effectif de cette saison parvienne à remettre le club où il doit être, à savoir dans l’élite. Il y a de la qualité dans ce groupe stéphanois. C’est dommage qu’on ait perdu Jean-Philippe Krasso. S’il était resté on aurait eu de très grandes chances de remonter. Mais même sans lui on a des arguments pour remonter. Sainté a un excellent gardien. C’est important quand tu veux monter d’avoir un gardien performant qui te fait gagner des points. Jérémie Janot a été un des artisans de notre montée. Larsonneur me fait un peu penser à Jérémie, je lui souhaite autant de succès et une aussi longue carrière."

