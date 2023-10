ASSE : Larsonneur taquin, un coéquipier chambré sur les réseaux sociaux !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Gautier Larsonneur met l'ambiance. On le savait sur le terrain, on le découvre en coulisses. Celui qui est sans aucun doute le joueur le plus régulier de l'ASSE depuis des mois a donc décidé de s'attaquer, avec humour, à son partenaire, Mathieu Cafaro.

Flow de U15

Et le gardien des Verts de mettre sur son compte Instagram une photo de l'attaquant avec le commentaire suivant : "un flow de U15, belle promotion pour un jeune ce matin !"

On guette la réaction de l'ancien rémois...

📸 Gautier Larsonneur est visiblement d’humeur taquine ce matin, vis-à-vis de Mathieu Cafaro :



« Un flow de U15, belle promotion pour un jeune ce matin !! »



(Story Instagram de Gautier Larsonneur) pic.twitter.com/qK2HQScMGH — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) October 18, 2023

