ASSE - Laval : le onze des Verts remanié par Dall’Oglio ?

Adepte de la méthode forte depuis qu’il a posé ses valises à l’ASSE, fin 2023, Olivier Dall’Oglio doit aussi composer avec la CAN et les absences qui en découlent. Karim Cisse (Guinée), Dylan Batubinsika (Congo) et Ibrahim Sissoko (Mali) seront ainsi avec leur sélection respective en janvier.

Cardona titulaire ?

Face à Laval, L’Équipe fait savoir que la charnière sera composée de Léo Pétrot et de Mickaël Nadé alors qu’Yvann Maçon serait titulaire dans le couloir gauche de la défense. Au milieu, Florian Tardieu occuperait la pointe basse du triangle avec Aïem Moueffek et Benjamin Bouchouari à ses côtés. Enfin, l’attaque serait composée du trio Chambost-Cafaro-Cardona.

