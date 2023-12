ASSE : le capitaine de Laval veut se venger des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Leader de Ligue 2 jusqu’à la 16ème journée, le Stade Lavallois (4ème) a complètement déraillé sur la fin de la phase aller, laissant le SCO Angers et l’AJ Auxerre lui passer devant et prendre de la distance dans la course à la montée. Néanmoins, le surprenant club mayennais estime ne pas être encore mort dans la course aux barrages.

Laval revanchard après le match aller

Dans les colonnes de Ouest-France, avant son départ en vacances, Jimmy Roye a déjà donné rendez-vous à l’ASSE à Geoffroy-Guichard le samedi 13 janvier prochain …Persuadé de pouvoir encore réenclencher la marche avant : « Tout le monde dit que ça ne va pas tenir, mais à nous de prouver qu’on est capable de le faire sur la durée. À nous de repartir de l’avant dès le mois de janvier, dès le déplacement à Saint-Etienne ».

La saison de Laval ayant basculé sur leur défaite à domicile contre les Verts, les Tangos risquent d’être bien revanchards à la reprise en janvier 2024…

