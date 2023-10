ASSE : le Chaudron, dernier grand stade avec une âme ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

En Ligue 1 comme en Ligue 2, Geoffroy-Guichard demeure l'un des stades les plus chauds de France. L'un des plus célèbres aussi. Surnommé le Chaudron depuis les années 70, quand son ambiance tétanisait les adversaires hexagonaux et européens, il déçoit rarement. Didier Roustan lui a d'ailleurs rendu hommage dans une interview accordée au Progrès à l'occasion de la sortie de sa biographe, Puzzle, parue aux éditions Marabout.

"Geoffroy-Guichard, c’est un stade qui a une âme"

"Geoffroy-Guichard, c’est un stade qui a une âme. Les grands stades sont en train de la perdre. C’est aussi un stade à l’ancienne, à l’anglaise, où les spectateurs très proches du terrain ont une influence sur le résultat. J’y suis venu la première fois de Cannes durant les années 70 alors que j’étais ado avec un copain qui avait le permis." Il est vrai que les grands stades européens perdent leur âme avec les travaux de modernisation, sans compter les nouveaux ayant été construits, qui sont aseptisés, notamment en Angleterre...

