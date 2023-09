ASSE : le club a tranché pour la virée nocturne des cadres !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la virée nocturne de plusieurs cadres de l’ASSE. Le quotidien sportif confirme notamment que Gautier Larsonneur s’est vu retirer son permis de conduire alors qu'il rentrait chez lui en état d’ébriété d’une soirée avec son capitaine Anthony Briançon et Mathieu Cafaro.

Larsonneur, Briançon et Cafaro s’en sortent bien !

Le portier des Verts n’a toutefois pas été sanctionné pour cet écart. « Malgré l'image désastreuse renvoyée du club, personne n'a été sanctionné. Perrin s'est contenté d'une mise au point, lundi matin », écrit notamment Bernard Lions.

Protégé par ses performances (et notamment son penalty arrêté contre Valenciennes qui a permis de préserver le point du nul), Gautier Larsonneur – qui avait été mis au repos ce jour-là - bénéficie donc de la clémence de ses dirigeants. Quant à Briançon et Cafaro, ils n’ont pas été non plus sanctionné, les deux joueurs étant blessés et donc pas convoqué pour le match amical secret à Sion au moment des faits.

