ASSE : le constat sans appel sur les Verts de Batlles

L'ASSE, il connaît. Et pour cause, celui qui est né dans la région stéphanoise a également porté le maillot des Verts au début des années 90. Avant qu'il ne rejoigne Martigues et les Girondins de Bordeaux, entre autres. Didier Tholot, puisque c'est de lui dont il s'agit, est désormais entraîneur. Au FC Sion, à l'heure actuelle, formation de D2 suisse qui a battu les Verts, hier vendredi en amical, 2-0.

La vitesse de Cissé

Pour le compte de PoteauxCarrés, ce même Tholot a donc livré son sentiment. Confirmant au passage les carences actuelles du groupe de Batlles. "On a concédé très peu d’occasions lors de ce match amical contre les Verts. Ils ont eu une ou deux situations mais on a rarement été inquiété. Dans l’ensemble on a été assez bon. Côté stéphanois, j’ai senti une équipe en manque de confiance. Mais j’ai relevé la vitesse de Karim Cissé et quelques coups de pied arrêté stéphanois très bien tirés."

