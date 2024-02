ASSE : le coup de gueule de Larsonneur a porté ses fruits !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce soir, c'est un peu "la victoire ou la crise" pour l'AS Saint-Etienne ! Battus deux fois consécutivement (par Amiens et Dunkerque), les Verts, qui ont reculé à la 12e place de Ligue 2, ne peuvent se permettre un nouveau faux pas, à domicile qui plus est, face à Troyes. Même si la zone des playoffs resterait accessible (elle n'est qu'à quatre points), une contreperformance face au 16e du classement confirmerait que cette équipe doute et qu'elle n'a pas le niveau pour se mêler à la lutte pour la promotion.

"Il faut donner tout ce qu’on a"

Mais, avant de penser au pire, une bonne nouvelle : le coup de gueule de Gautier Larsonneur après la défaite à Dunkerque (0-1) il y a deux samedis a porté ses fruits. C'est ce qu'a assuré Dennis Appiah en conférence de presse : "Gautier il était un peu énervé je crois... C’est l’écart entre ce qu’on pense faire et ce qu’on produit qui l'a énervé. Il a parlé d’état d’esprit, d’engagement, ce sont ces mots n’est-ce pas ? Il a raison, il faut donner tout ce qu’on a, il faut jouer les matches sans retenu, finir la rencontre en étant lessivé et tout donner collectivement. Il faut qu’on se bouge. On est sur un mono rythme, on doit trouver le levier qui va nous faire repartir".

