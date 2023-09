ASSE : le déplacement à Caen pas si compliqué que prévu ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

A la lecture du classement, il y a de quoi être inquiet. Car entre une formation de l'ASSE, en fin de tableau, et celle du SM Caen, qui ne s'est incliné qu'une seule fois cette saison, à Laval, le duel paraît déséquilibré.

Un 5-0 en 2019

Et ce à quelques jours du prochain rendez-vous samedi prochain, 15 heures. Pourtant, et comme le rappelle ASSE stats, si les Verts restent sur un bilan de 15 défaites, 4 nuls et 8 victoires à Caen, il est intéressant de constater qu'ils n'y ont plus perdu depuis...2015. Ensuite ? trois victoires, dont une sur le score de 5-0 (2019) et la saison passée, un match nul, 2-2, alors que l'ASSE menait 2-0 au retour du vestiaire.

A voir si la tendance se confirme pour Batlles et ses hommes.

