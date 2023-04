ASSE : le FC Nantes prive Wadji d’une récompense mythique

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE a remporté un match à rebondissements contre le Paris FC, samedi à Charléy (4-2). À cette occasion, Ibrahima Wadji a inscrit son neuvième but de la saison... au bout de 21 secondes de jeu.

Selon les décomptes du site Poteaux Carrés, il s’agit du but le plus rapide inscrit cette saison en L2 ! L’attaquant de l’ASSE devance Adrian Grbic (VAFC contre QRM, 24 secondes) et Dylan Tavares (SC Bastia contre Niort, 38 secondes).

Le petit exploit de Wadji n’est toutefois pas le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 2. Celui-ci avait été marqué 2009, dès la 8e seconde de jeu par l’ancien Canari Rémi Maréval, qui avait trompé Nicolas Puydebois lors de FC Nantes-Nîmes.