ASSE : le groupe de Batlles pour Angers, trois gros absents et un blessé surprise !

Comme on pouvait s’y attendre même Laurent Batlles avait refusé de l’annoncer en conférence de presse samedi, Gautier Larsonneur, Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji ne sont pas présent car blessés. Stéphane Diarra n’est pas non plus remis pour ce match. Tout comme Dylan Chambost, lui aussi touché cette semaine.

Conséquence de tous ces absents : la présence du jeune Owusu dans le groupe et le fait que Laurent Batlles a choisi de convoquer 19 éléments.

Le groupe de l’ASSE :

Le onze probable : Green – Appiah, Briançon (cap.), Nadé, Pétrot – Bouchouari, Tardieu, Fomba – Cafaro, Sissoko, Rivera (ou Bentayg).

