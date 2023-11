ASSE : le groupe de Batlles pour le Paris FC est tombé !

Sans grande surprise, Gautier Larsonneur, Ibrahima Wadji et Dylan Batubinsika ne sont pas là. A l’inverse de Stéphane Diarra, qui fait son retour après deux matchs d’absence et de Dylan Chambost.

Légèrement touché, Thomas Monconduit n'est pas là contre les Franciliens. Pour rappel, en cas de victoire ce samedi dans le Chaudron, l’ASSE a l’occasion de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 2 à Laval, qui se déplace sur le terrain d’Annecy quelques heures plus tard (19 heures).

Pour résumer

