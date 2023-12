ASSE : le groupe de Huard en Coupe de France est tombé, que de surprises !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On ne sait si plusieurs joueurs de l'ASSE sont traumatisés par les récents résultats catastrophiques (5 défaites consécutives en Ligue 2), mais Laurent Huard, l'entraîneur intérimaire, a décidé de faire tourner !

La défense habituelle laissée au repos

Ainsi, tout le secteur défenseur habituel est laissé au repos avec Batubinsika, Briançon, Pétrot et Appiah non convoqués. Au milieu de terrain, on note la présence de l'espoir Mathis Amougou et devant l'absence d'Ibrahim Sissoko. Plusieurs jeunes joueurs pourraient donc débuter, comme ce fut le cas au tour précédent contre Bourg Péronnas.

Match prévu demain à 15 heures dans le chaudron.

Podcast Men's Up Life