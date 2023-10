ASSE : le nouveau Ruffier est arrivé !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si on l’avait ressenti dès son arrivée en janvier dernier en provenance de Valenciennes, Gautier Larsonneur est bel et bien le portier qu’il faut à l’ASSE. Le portier qu’il manquait aux Verts depuis la mise à l’écart et le départ de Stéphane Ruffier.

Le gardien breton a certes eu un peu de réussite samedi soir, sauvé par son poteau lors d’ASSE – Ajaccio (0-0) sur une tête de Yoann Touzghar, Gautier Larsonneur force sa chance. Depuis le match face à Valenciennes le 2 septembre, l’ancien Brestois a enchaîné quatre clean sheets de rang.

A Laval pour se rapprocher du record de Ruffier ?

Une telle série n’était plus arrivée à un gardien de l’ASSE depuis Stéphane Ruffier au printemps 2016, lequel avait alors enchaîné six rencontres de rang (Montpellier, Gazelec, Troyes, Bastia, Lorient, Toulouse) sans aller chercher une seule fois le ballon au fond de ses filets.

Pour s’aligner sur la série de Ruffier, Gautier Larsonneur va devoir se montrer impassible le lundi 23 octobre prochain sur la pelouse du leader Laval. Un beau challenge…

