ASSE : le principal danger de Laval est identifié !

Football Club ASSE

Lundi prochain (20h45), en clôture de la 11e journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne tentera de faire tomber le leader du championnat, le Stade Lavallois, qui reste sur sept victoires lors des huit derniers matchs.

Tchokounté est à surveiller comme l'huile sur le feu

Lors de ce choc, les hommes de Laurent Batlles devront se méfier particulièrement de Malik Tchokounté. Auteur de 5 buts, l'ancien Nîmois est le meilleur buteur de son équipe depuis le début de la saison mais aussi celui qui a tenté le plus de tirs (24) et en a cadré le plus (9). Gautier Larsonneur et la défense centrale des Verts sont donc prévenus.

