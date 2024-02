ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : "Les temps changent"

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« Il faut être efficace dans les deux surfaces ». Cette réflexion est de Mathieu Cafaro mais date de la saison dernière. Nous l’avons relevée dans le petit carnet dans lequel nous recueillons chaque semaine quelques phrases envolées lors des points presse avant les matches ou dans les réactions après les rencontres. Le hasard nous renvoie en écho l’analyse de Laurent Guyot, suite à la défaite de son équipe samedi. « C’est notre meilleur match depuis bien longtemps mais il faut de l’efficacité dans les deux surfaces ». La suite de son intervention met du coup en relief la progression des Stéphanois « C’est la caractéristique de l’ASSE sur ce match ». Les regrets exprimés par Cafaro il y a un an sont oubliés « On est pénalisé par les erreurs techniques » disait-il , « On domine, mais on ne prend pas les trois points ».

Dans le rôle du chasseur

Les temps changent. Les Verts viennent d’en prendre neuf en trois journées quand sept auraient déjà constitué une belle performance. Et les voilà à cinq longueurs d’Angers, le deuxième de cette L2 que Cafaro, toujours, qualifiait de compliquée ce que les Havrais ne nieront pas. S’ils sont montés, le sprint final dans lequel les Normands étaient au ralenti leur a donné des sueurs alors qu’ils avaient caracolé loin devant jusque là.

Leaders à l’issue de la 23ème journée, les Angevins, battus successivement par Auxerre, Saint-Étienne et Caen doivent forcément y penser. Dans leur rôle de chasseurs, les Stéphanois aussi. Ils auraient tort pourtant de s’emballer et leur deuxième période face aux Annéciens doit les ramener sur terre. « Dans le jeu, Annecy a été mieux » a résumé Olivier Dall’Oglio samedi, comme pour éviter tout emballement. On rappellera que la formation de Guyot pointe à la 19ème place. Pas flatteur donc et pour enfoncer le clou avant le déplacement à Charléty, on se souviendra que le Paris FC avait douché Geoffroy-Guichard en novembre, et gâché la fête des 90 ans du club.

Didier Bigard

Podcast Men's Up Life